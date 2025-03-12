Совладелец «МЮ» Рэтклифф рассказал, считает ли он летние трансферы клуба успешными

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф ответил на вопрос, считает ли он трансферы манкунианцев, совершённые летом 2024 года, успешными.

«Да. Вы должны помнить, что у нас было мало времени. Джейсон Уилкокс к тому времени пробыл в клубе три недели, Омар Беррада – три дня, и с Эриком тен Хагом была неопределённость. Оставляем мы его или нет? Привлекаем мы его к трансферным делам или нет? В итоге он участвовал в обсуждениях, но это были решения не одного человека, а группы. Он оказал влияние на трансферы, поэтому мы взяли одного или двух голландцев», — приводит слова Рэтклиффа BBC.

Напомним, летом 2024-го «Юнайтед» приобрёл защитников Лени Йоро, Нуссайра Мазрауи и Маттейса де Лигта, полузащитника Мануэля Угарте и нападающего Джошуа Зиркзее.