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Совладелец «МЮ» Рэтклифф рассказал, считает ли он летние трансферы клуба успешными

Совладелец «МЮ» Рэтклифф рассказал, считает ли он летние трансферы клуба успешными
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Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф ответил на вопрос, считает ли он трансферы манкунианцев, совершённые летом 2024 года, успешными.

«Да. Вы должны помнить, что у нас было мало времени. Джейсон Уилкокс к тому времени пробыл в клубе три недели, Омар Беррада – три дня, и с Эриком тен Хагом была неопределённость. Оставляем мы его или нет? Привлекаем мы его к трансферным делам или нет? В итоге он участвовал в обсуждениях, но это были решения не одного человека, а группы. Он оказал влияние на трансферы, поэтому мы взяли одного или двух голландцев», — приводит слова Рэтклиффа BBC.

Напомним, летом 2024-го «Юнайтед» приобрёл защитников Лени Йоро, Нуссайра Мазрауи и Маттейса де Лигта, полузащитника Мануэля Угарте и нападающего Джошуа Зиркзее.

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