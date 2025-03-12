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Гасилин — о Батракове: Алексей не стал играть хуже, это его уровень

Гасилин — о Батракове: Алексей не стал играть хуже, это его уровень
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Бывший российский футболист Алексей Гасилин высказался об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Бартакова после возобновления сезона. По словам Гасилина, прежняя результативность Батракова была аномальной, сейчас же хавбек играет на своём уровне.

«Кто‑то удивляется, что Батраков сейчас не так результативен, как осенью. Поймите, что осенью его результативность была аномальной! Батраков не стал играть хуже. Он по‑прежнему играет в свой привлекательный атакующий футбол. Я всегда говорю, что у него «золотая нога». На мой взгляд, он сейчас играет на своём уровне», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Батраков является выпускником академии «Локомотива». В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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