Игрок «Атлетико» объяснил, как можно обыграть «Реал»

Полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль поделился ожиданиями от ответного матча с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится сегодня, 12 марта. Начало — в 23:00 мск.

«Прежде всего, когда вы сталкиваетесь с такими матчами, нужно получать от них удовольствие. Ведь такие игры проходят далеко не каждый день.

Есть понимание того, что для победы над «Реалом» мы должны быть одной командой. Результаты таких матчей не зависят от одного игрока или одного аспекта. Матчи такого масштаба выигрываются только коллективом.

У «Атлетико» есть сплочённая команда, где мы все чувствуем себя важными. Все мы преданы одному общему делу», — цитирует Де Пауля AS.