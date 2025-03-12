Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль установил рекорд Лиги чемпионов

17-летний нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов УЕФА, который сумел отдал пять голевых передач, сообщает ВВС. Предыдущий рекорд принадлежал английскому форварду Тео Уолкотту, которому на тот момент было 19 лет.

За свою карьеру Ямаль принял участие в 19 матчах Лиги чемпионов, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль сыграл за «Барселону» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.