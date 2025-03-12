Алисон — о поражении от «ПСЖ»: у них отличная команда, а Доннарумма сыграл великолепно

Бразильский вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ» 0:1 (1:4 пен.).

«Нужно признать, что соперник сыграл очень хорошо. У них отличная команда. Это тяжело принять, потому что мы знаем, что могли бы сделать больше. Но времени жаловаться у нас нет — впереди финал (Кубка английской лиги с «Ньюкаслом». — Прим. «Чемпионата»), потом матчи АПЛ. Мы создали много моментов. «ПСЖ» тоже, игра была открытой. Соперник хорошо оборонялся, а Доннарумма сыграл великолепно. Но таков футбол, здесь может случиться всё что угодно», — приводит слова Алисона официальный сайт «Ливерпуля».

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоялся накануне. Команды играли на стадионе «Энфилд». Встречу обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0 (4:1 пен.).