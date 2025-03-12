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Тренер «Атлетико» Симеоне высказался об ответном матче Лиги чемпионов с «Реалом»

Тренер «Атлетико» Симеоне высказался об ответном матче Лиги чемпионов с «Реалом»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Игра состоится сегодня, 12 марта. В первой встрече «матрасники» уступили со счётом 1:2.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В футболе есть разные сценарии, которые происходят в матче, разные энергии. Мы будем проходить через сложные моменты, через другие, где будет больше возможностей… Свежесть, ясность и качество игроков будут решать. Матч пройдёт именно так. У них есть преимущество, а мы должны искать тот гол, который позволит нам остаться в игре.

Мы должны играть дома, наши фанаты будут подгонять нас, но реальность — это то, что происходит на поле. От начала до конца энергия будет расти. Мы не собираемся побеждать только за счёт того, что происходит на трибунах. Мы должны показать отличную игру. Я сказал после жеребьёвки, что это отличная игра, и надеюсь, мы сможем это доказать», — приводит слова Симеоне AS.

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