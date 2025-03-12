Тренер «Атлетико» Симеоне высказался об ответном матче Лиги чемпионов с «Реалом»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Игра состоится сегодня, 12 марта. В первой встрече «матрасники» уступили со счётом 1:2.

«В футболе есть разные сценарии, которые происходят в матче, разные энергии. Мы будем проходить через сложные моменты, через другие, где будет больше возможностей… Свежесть, ясность и качество игроков будут решать. Матч пройдёт именно так. У них есть преимущество, а мы должны искать тот гол, который позволит нам остаться в игре.

Мы должны играть дома, наши фанаты будут подгонять нас, но реальность — это то, что происходит на поле. От начала до конца энергия будет расти. Мы не собираемся побеждать только за счёт того, что происходит на трибунах. Мы должны показать отличную игру. Я сказал после жеребьёвки, что это отличная игра, и надеюсь, мы сможем это доказать», — приводит слова Симеоне AS.