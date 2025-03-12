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«Рабочая гипотеза». Черданцев провёл параллель между «Спартаком» и «ПСЖ»

«Рабочая гипотеза». Черданцев провёл параллель между «Спартаком» и «ПСЖ»
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Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился впечатлениями от игры «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. Он отметил, что в центральной линии парижан нет классического разрушителя. Эксперт провёл параллель между французским клубом и московским «Спартаком», который также может играть с двумя низкорослыми хавбеками в центре.

«Мне вчера очень понравился «ПСЖ». Луис Энрике показывает, как можно играть в крутой современный футбол без «собаки» в центре поля. А, наоборот, с двумя маленькими, быстрыми техничными полузащитниками — Витинья и Невеш. По идее, собакой у них должен быть Руис, но он вчера бОльшую часть матча играл выше Витиньи и Невеша. Симпатичная команда у них.

То есть теоретически, например, если взять тот же «Спартак», Пруцев-Умяров в центре и Мартинс вокруг них, это вполне рабочая гипотеза, если ориентироваться на «ПСЖ», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

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