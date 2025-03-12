Экс-футболист «Спартака» Радослав Ковач заявил, что Артём Дзюба мог бы заиграть в АПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Радослав Ковач прокомментировал историческое достижение форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы. В воскресенье, 9 марта, нападающий забил гол в ворота самарских «Крыльев Советов» (2:0) и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова (233).

«Артём теперь лучший бомбардир в истории российского футбола? Рад за Дзюбу. Ещё совсем юным по нему было видно, что у него задатки большого игрока. С годами стал использовать свои сильные качества лишь лучше. Мне хотелось посмотреть на него в Англии, и вроде был вариант с «Тоттенхэмом». Думаю, Артём бы мог заиграть в Европе, но и в России он сделал себе отличную карьеру», — приводит слова Ковача Metaratings.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.