Де Пауль — перед матчем с «Реалом»: в футболе не всегда побеждает тот, кто лучше играет

Полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль поделился ожиданиями от ответного матча с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится сегодня, 12 марта. Начало — в 23:00 мск.

«В чём «Реал» нас превосходит? В том, что они забили больше голов (в первом матче). В футболе не всегда побеждает тот, кто играет лучше. На «Бернабеу» мы показали отличную игру, но микромоменты могут склонить ситуацию в ту или иную сторону.

Мы должны понимать, что матч будет длинным, в нём будет много разных моментов и периодов. Мы должны быть умными и спокойными, чтобы выбирать правильный момент для поиска гола, который позволит сравнять общий счёт. Болельщики помогут нам добиться цели», — цитирует Де Пауля AS.