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Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Де Пауль — перед матчем с «Реалом»: в футболе не всегда побеждает тот, кто лучше играет

Де Пауль — перед матчем с «Реалом»: в футболе не всегда побеждает тот, кто лучше играет
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Полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль поделился ожиданиями от ответного матча с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится сегодня, 12 марта. Начало — в 23:00 мск.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В чём «Реал» нас превосходит? В том, что они забили больше голов (в первом матче). В футболе не всегда побеждает тот, кто играет лучше. На «Бернабеу» мы показали отличную игру, но микромоменты могут склонить ситуацию в ту или иную сторону.

Мы должны понимать, что матч будет длинным, в нём будет много разных моментов и периодов. Мы должны быть умными и спокойными, чтобы выбирать правильный момент для поиска гола, который позволит сравнять общий счёт. Болельщики помогут нам добиться цели», — цитирует Де Пауля AS.

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