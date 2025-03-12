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Нападающий «Атлетико» Корреа получил пять матчей дисквалификации за оскорбление судьи

Нападающий «Атлетико» Корреа получил пять матчей дисквалификации за оскорбление судьи
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Футболист мадридского «Атлетико» Анхель Корреа получил пять матчей дисквалификации за оскорбление судьи и удаление в матче 27-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (1:2). Об этом сообщает COPE в социальной сети X.

Испания — Примера . 27-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Сёрлот – 75'     1:1 Арамбарри – 88'     2:1 Арамбарри – 90+2'    
Удаления: нет / Корреа – 88'

Аргентинский нападающий получил красную карточку на 87‑й минуте матча с «синими». При удалении с поля Корреа позволил себе ряд нецензурных выражений в адрес арбитра и его матери. Эти слова были внесены делегатом в протокол матча.

«Атлетико» после 27 туров Ла Лиги занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства «матрасники» сыграют как раз с сине-гранатовыми.

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