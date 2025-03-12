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Французский журналист оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ» после удачной игры Доннаруммы

Французский журналист оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ» после удачной игры Доннаруммы
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Французский журналист L’Equipe Арно Эрман высказался об игре итальянского голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы в победном четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Ливерпулем» со счётом 1:0 (4:1 пен.).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 1
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 12'    

«Доннарумма показал великолепную игру. Это его лучшая игра с тех пор, как он перешёл в «ПСЖ». Уверен, что без Доннаруммы вчера «ПСЖ» не смог бы попасть в четвертьфинал. Сложно сказать, смогла бы команда пройти, если бы в воротах был Сафонов.

Матвей сейчас точно второй номер, после таких игр итальянца он не может рассчитывать на место в старте. Поэтому всё будет так же, как и с начала сезона. Для «ПСЖ» Доннарумма сейчас лучший и номер один!» — приводит слова журналиста Sport24.

Первый матч между командами завершился победой мерсисайдцев в гостях со счётом 1:0. Единственный мяч в той встрече забил хавбек Харви Эллиотт. Таким образом, «ПСЖ» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов текущего розыгрыша. В следующем раунде команда Луиса Энрике встретится с победителем пары «Астон Вилла» — «Брюгге». Первая игра завершилась со счётом 3:1 в пользу англичан.

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