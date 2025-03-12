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Игрок «Атлетико» отреагировал на возвращение Беллингема в состав «Реала» перед матчем ЛЧ

Игрок «Атлетико» отреагировал на возвращение Беллингема в состав «Реала» перед матчем ЛЧ
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Полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль высказался о возвращении Джуда Беллингема в состав «Реала» перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится сегодня, 12 марта. Начало — в 23:00 мск. Первую встречу, которую «Реал» выиграл со счётом 2:1, Беллингем пропустил из-за перебора жёлтых карточек.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Беллингем возвращается в состав «Реала»? У «Реала» все игроки очень высокого уровня, поэтому нужно сохранять внимание и концентрацию, играя против них. У Беллингема много сильных сторон. Но сыграть может как он, так и Модрич, Тчуамени… У них разные характеристики, но все они очень высокого уровня. Наши соперники очень хороши, но я стараюсь отталкиваться не от них, а от своей игры», — цитирует Де Пауля AS.

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