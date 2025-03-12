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Дюрица: Дзюба — легенда российского футбола, он заслужил рекорд

Дюрица: Дзюба — легенда российского футбола, он заслужил рекорд
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Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица отреагировал на исторический рекорд форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Дзюба — легенда российского футбола. Он провёл очень много сезонов на высоком уровне. Это тот футболист, против которого защитникам всегда приходится играть на максимум. Артём заслужил этот рекорд по забитым мячам», — приводит слова Дюрицы «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Дзюба успел забить за «Акрон» пять голов. Ранее он выступал за «Локомотив», «Зенит», «Спартак» и ряд других клубов.

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