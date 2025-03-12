Симеоне: некоторые игроки «Атлетико» не привыкли к большим матчам, но это часть их роста

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о молодых футболистах своей команды в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Игра состоится сегодня, 12 марта. В первой встрече «матрасники» уступили со счётом 1:2.

«Джулиано, Барриос, Лино, Рикельме… Некоторые из них могут сыграть, но очевидно, что они не привыкли к таким матчам, но это часть роста и совершенствования. Любой футболист в мире хотел бы играть в таких матчах. Вы должны выступать в них. Всегда есть напряжение, давление, которое ты оказываешь на себя, и это действительно часть игры.

Как поддерживаю игроков эмоционально? Спрашиваю их, представляют ли они себе, что выступают в таких играх, а они, скорее всего, не представляют. Они дети, они в процессе. Они молоды. Это самая прекрасная вещь — молодёжь, которая начинает испытывать этот опыт. Я ставлю себя на их место, и они проведут отличный день», — приводит слова Симеоне AS.