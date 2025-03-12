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Симеоне: некоторые игроки «Атлетико» не привыкли к большим матчам, но это часть их роста

Симеоне: некоторые игроки «Атлетико» не привыкли к большим матчам, но это часть их роста
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о молодых футболистах своей команды в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Игра состоится сегодня, 12 марта. В первой встрече «матрасники» уступили со счётом 1:2.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Джулиано, Барриос, Лино, Рикельме… Некоторые из них могут сыграть, но очевидно, что они не привыкли к таким матчам, но это часть роста и совершенствования. Любой футболист в мире хотел бы играть в таких матчах. Вы должны выступать в них. Всегда есть напряжение, давление, которое ты оказываешь на себя, и это действительно часть игры.

Как поддерживаю игроков эмоционально? Спрашиваю их, представляют ли они себе, что выступают в таких играх, а они, скорее всего, не представляют. Они дети, они в процессе. Они молоды. Это самая прекрасная вещь — молодёжь, которая начинает испытывать этот опыт. Я ставлю себя на их место, и они проведут отличный день», — приводит слова Симеоне AS.

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