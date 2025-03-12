Синицын: для «Краснодара» вылет из Кубка — негативный опыт, который должен пойти во благо
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Бывший футболист «Краснодара» Андрей Синицын отреагировал на вылет «быков» из Кубка России. Накануне «Краснодар» проиграл «Ахмату» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:2).
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
11 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 56' 1:1 Бериша – 66' 1:2 Бериша – 72'
«Вылет из Кубка — негативный опыт, плохой результат для «Краснодара». Но он должен пойти во благо. Это научит команду, что надо выкладываться, чтобы бороться за что-то. Особенно в Кубке, где всё решает один матч.
Может, это пойдёт на пользу и в борьбе за чемпионство. Хотелось бы в это верить. Команда будет фокусироваться только на РПЛ, не тратить силы на разъезды», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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