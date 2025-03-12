Синицын: для «Краснодара» вылет из Кубка — негативный опыт, который должен пойти во благо

Бывший футболист «Краснодара» Андрей Синицын отреагировал на вылет «быков» из Кубка России. Накануне «Краснодар» проиграл «Ахмату» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:2).

«Вылет из Кубка — негативный опыт, плохой результат для «Краснодара». Но он должен пойти во благо. Это научит команду, что надо выкладываться, чтобы бороться за что-то. Особенно в Кубке, где всё решает один матч.

Может, это пойдёт на пользу и в борьбе за чемпионство. Хотелось бы в это верить. Команда будет фокусироваться только на РПЛ, не тратить силы на разъезды», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.