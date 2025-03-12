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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вылетел из Лиги чемпионов АФК после разгрома от «Кавасаки»

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вылетел из Лиги чемпионов АФК после разгрома от «Кавасаки»
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Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов АФК между японским «Кавасаки» и китайским «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий. Игра проходила в Японии. Подопечные Слуцкого потерпели разгромное поражение со счётом 0:4 и вылетели из турнира по сумме двух матчей (1:4).

Элитная Лига Чемпионов АФК . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 13:00 МСК
Кавасаки Фронтале
Кавасаки, Япония
Окончен
4 : 0
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
1:0 Сасаки – 24'     2:0 Эрисон – 64'     3:0 Ито – 68'     4:0 Марсиньо – 90+1'    

На 24-й минуте защитник «Кавасаки» Асахи Сасаки открыл счёт в матче. На 64-й минуте бразильский форвард Эрисон удвоил преимущество хозяев. Спустя четыре минуте полузащитник Тацуя Ито забил третий мяч японской команды. На 90+1-й минуте Марсиньо отправил четвёртый мяч в ворота «Шанхая».

Напомним, «Шанхай Шэньхуа» вышел в 1/8 финала, заняв шестое место в группе B с 10 очками в восьми встречах. «Кавасаки» завершил групповой этап на второй строчке в таблице с 15 очками.

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