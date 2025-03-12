«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вылетел из Лиги чемпионов АФК после разгрома от «Кавасаки»

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов АФК между японским «Кавасаки» и китайским «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий. Игра проходила в Японии. Подопечные Слуцкого потерпели разгромное поражение со счётом 0:4 и вылетели из турнира по сумме двух матчей (1:4).
На 24-й минуте защитник «Кавасаки» Асахи Сасаки открыл счёт в матче. На 64-й минуте бразильский форвард Эрисон удвоил преимущество хозяев. Спустя четыре минуте полузащитник Тацуя Ито забил третий мяч японской команды. На 90+1-й минуте Марсиньо отправил четвёртый мяч в ворота «Шанхая».
Напомним, «Шанхай Шэньхуа» вышел в 1/8 финала, заняв шестое место в группе B с 10 очками в восьми встречах. «Кавасаки» завершил групповой этап на второй строчке в таблице с 15 очками.
- 12 марта 2025
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