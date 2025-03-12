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«Уникальное достижение». Роман Бабаев — о карьере Игоря Акинфеева в ЦСКА

«Уникальное достижение». Роман Бабаев — о карьере Игоря Акинфеева в ЦСКА
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Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев заявил, что не испытывает сожаления, что вратарь и голкипер армейцев Игорь Акинфеев не попробовал построить карьеру в Европе. Акинфееву 38 лет, за первую команду армейцев он выступает с 2003 года. В нынешнем сезоне опытнейший голкипер провёл 18 матчей во всех турнирах, пропустив 14 мячей.

«У меня сожалений нет, рад, что все эти годы он был с нами. Мне кажется, Игорь тоже смотрит на это с присущей ему не по годам мудростью. Он побил абсолютные рекорды не только с точки зрения спортивных достижений, но и с точки зрения преданности одному клубу. Если я не ошибаюсь, в мире существуют буквально единичные случаи, когда футболист всю жизнь проводит в одной команде. То, что Игорь находится в системе ЦСКА практически с младенчества, это уникальное достижение», — приводит слова Бабаева «РИА Новости Спорт».

ЦСКА после 20 туров Российской Премьер-Лиги занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. У лидирующего «Краснодара» 43 очка — столько же у «Зенита», который располагается на второй строчке. В следующем матче внутреннего первенства ЦСКА встретится с тольяттинским «Акроном» на выезде. Игра состоится 16 марта, стартовый свисток раздастся в 13:00 мск.

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