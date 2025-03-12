Александр Мостовой: до «ПСЖ» «Ливерпуль» был явным фаворитом ЛЧ. Где он сейчас?

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на поражение «Ливерпуля» по итогам двухматчевого противостояния с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре парижане уступили со счётом 0:1, а вторую выиграли с аналогичным счётом в свою пользу. Судьба путёвки в четвертьфинал решалась в серии пенальти, где «ПСЖ» оказался сильнее (4:1).

«Была несправедливость, когда «ПСЖ» при огромном преимуществе умудрился проиграть дома «Ливерпулю». Парижане всю игру давили, а «Ливерпуль» не было видно вообще, хотя это чемпион АПЛ. Я не думал, что в ответной игре англичане выиграют, скорее всего, будет ничья. Однако из-за ошибки защитника парижане забили, и, вдохновлённые этим мячом, сдержали счёт. Думаю, «ПСЖ» по сумме двух встреч заслуженно прошёл дальше.

Теперь многие команды из-за нового формата будут думать: «Нужно ли попадать в топ-8 на групповом этапе?» Есть институты, которые делают прогнозы. До этой стадии «Ливерпуль» был явным фаворитом в Лиге чемпионов. Я думал: «Как вы это делаете? Где сейчас этот фаворит?» «Байер» был на третьем месте, а сейчас поехал домой. То же самое может случиться с «Атлетико», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.