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Синицын — об Агкацеве: дай бог сборная и «Краснодар» получат вратаря на долгие годы

Синицын — об Агкацеве: дай бог сборная и «Краснодар» получат вратаря на долгие годы
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о голкипере чёрно-зелёных Станиславе Агкацеве. По мнению Синицына, «быки» и сборная России могут получить сильного вратаря на долгие годы в лице Агкацева.

«Агкацев — сильный вратарь. Сейчас он набирается опыта, набивает шишки. Команда играет первым номером, поэтому атаки на ворота «Краснодара» в основном быстрые и очень опасные. Надо быть всегда в фокусе. Станислав свой класс держит, играет стабильно на высоком уровне. Без ярких косяков. Дай бог сборная и клуб получат классного вратаря на долгие годы», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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