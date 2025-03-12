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«Урал» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России

«Урал» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России
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Сегодня, 12 марта, состоится первый матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся екатеринбургский «Урал» и казанский «Рубин». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
12 марта 2025, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Урал»: Кузнецов, Малькевич, Бессмертный, Мамин, Аюпов, Чудин, Сунгатулин, Мосин, Егорычев, Макаров, Кучугура.

«Рубин»: Нигматуллин, Рожков, Вуячич, Грицаенко, Ашурматов, Безруков, Иву, Зотов, Чумич, Вада, Чуни.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед.

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