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Александр Мостовой — о вылете «Краснодара» из КР: аукается отставка Ивича из клуба

Александр Мостовой — о вылете «Краснодара» из КР: аукается отставка Ивича из клуба
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой поделился мыслями о вылете «Краснодара» из нынешнего розыгрыша Фонбет Кубка России. «Быки» уступили «Ахмату» (1:2) в матче 1/4 финала Пути регионов и завершили своё участие в турнире.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
11 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 56'     1:1 Бериша – 66'     1:2 Бериша – 72'    

«Вылет «Краснодара» из Кубка России от «Ахмата» — очередная сенсация для «быков». Теперь ответ, что происходит, должен дать главный тренер «Краснодара». Я об этом уже давно говорю. Наверное, всё это следствие неправильного решения, когда из команды убрали Ивича. Это несправедливое решение аукается», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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