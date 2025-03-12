Александр Мостовой — о вылете «Краснодара» из КР: аукается отставка Ивича из клуба
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой поделился мыслями о вылете «Краснодара» из нынешнего розыгрыша Фонбет Кубка России. «Быки» уступили «Ахмату» (1:2) в матче 1/4 финала Пути регионов и завершили своё участие в турнире.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
11 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 56' 1:1 Бериша – 66' 1:2 Бериша – 72'
«Вылет «Краснодара» из Кубка России от «Ахмата» — очередная сенсация для «быков». Теперь ответ, что происходит, должен дать главный тренер «Краснодара». Я об этом уже давно говорю. Наверное, всё это следствие неправильного решения, когда из команды убрали Ивича. Это несправедливое решение аукается», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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