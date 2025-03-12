Александр Мостовой — о вылете «Краснодара» из КР: аукается отставка Ивича из клуба

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой поделился мыслями о вылете «Краснодара» из нынешнего розыгрыша Фонбет Кубка России. «Быки» уступили «Ахмату» (1:2) в матче 1/4 финала Пути регионов и завершили своё участие в турнире.

«Вылет «Краснодара» из Кубка России от «Ахмата» — очередная сенсация для «быков». Теперь ответ, что происходит, должен дать главный тренер «Краснодара». Я об этом уже давно говорю. Наверное, всё это следствие неправильного решения, когда из команды убрали Ивича. Это несправедливое решение аукается», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.