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«Акрон» — «Спартак»: стартовые составы на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России

«Акрон» — «Спартак»: стартовые составы на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России
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Сегодня, 12 марта, состоится матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между тольяттинским «Акроном» и московским «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток раздастся в 16:00 мск. Команды объявили стартовые составы на игру.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
12 марта 2025, среда. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Акрона»: Волков, Эсковаль, Витор, Бардыбахин, Бокоев, Москвичёв, Эсанов, Галоян, Хабулов, Грибов, Дмитриев.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Пруцев, Мартинс, Зобнин, Бонгонда, Солари, Гарсия.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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