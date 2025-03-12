«Акрон» — «Спартак»: стартовые составы на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России

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Сегодня, 12 марта, состоится матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между тольяттинским «Акроном» и московским «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток раздастся в 16:00 мск. Команды объявили стартовые составы на игру.

Стартовый состав «Акрона»: Волков, Эсковаль, Витор, Бардыбахин, Бокоев, Москвичёв, Эсанов, Галоян, Хабулов, Грибов, Дмитриев.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Пруцев, Мартинс, Зобнин, Бонгонда, Солари, Гарсия.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.