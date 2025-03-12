Таранов: вылет «Краснодара» из Кубка России — закономерность, а не сенсация

Бывший футболист «Краснодара» Иван Таранов прокомментировал вылет команды из Фонбет Кубка России по футболу.

«Краснодар» в последнее время испытывает некие проблемы, которые сказываются на игре. Только внутри коллектива знают, что происходит. Мне кажется, вылет из Кубка России — закономерность, а не сенсация. Матчи РПЛ покажут, насколько болезненно вылет отразится на команде. «Быков» периодически потряхивает. Нынешний «Краснодар» — это подобие того «Краснодара» под руководством Мусаева, в котором играли легионеры в лице Классона и остальных», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.