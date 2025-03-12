Okko и «Самокат» дарят джерси-пакет любителям футбола

Okko и сервис доставки «Самокат» запускают акцию для всех фанатов футбола. Компании разыгрывают необычные джерси-пакеты, которые в одно движение превращаются в игровую майку.

Сумка-джерси представлена в двух расцветках: фирменный черничный от Okko и коралловый от «Самоката». Предложение вдохновлено Лигой чемпионов, которую в полном объёме транслирует онлайн-кинотеатр.

Чтобы получить награду, необходимо с 4 марта по 31 мая сделать заказ в «Самокате» из специальной подборки Okko на сумму от 1111 рублей. Раз в две недели среди всех участников акции будет разыграно по 250 джерси-шоперов. Всего на кону — 1000 призов.

География участия — Москва и Санкт-Петербург. Розыгрыши пройдут в четыре этапа: с 12 по 26 марта, с 16 по 30 апреля, с 7 по 21 мая и финальный — с 31 мая по 15 июня.

Алексей Петров, директор по спортивному маркетингу Okko:

«С Okko и Самокатом всё сложится идеально — заказываешь еду для футбольного вечера и можешь получить шопер, который легко превращается в джерси. Остаётся только собрать команду и устроить свою ЛЧ во дворе!»