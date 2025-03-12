«Дзюба в погоне за новым рекордом». Шнякин сделал прогноз на матч «Акрон» — «Спартак»

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на предстоящий матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Встреча состоится сегодня, 12 марта, в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

«Я в очередной раз рискнул и взял рейс в 21:35 по местному времени. Это значит, что мне нужно будет пулей ехать со стадиона в аэропорт. А что это ещё значит? Что, естественно, будет закон подлости и будет серия пенальти, чтобы я не успел на самолёт. Поэтому гарантированно будет ничья 1:1 и серия пенальти. Потом я не знаю… у Федорищева (губернатор Самарской области. — Прим. «Чемпионата») есть вертолёт одолжить? (Смеётся.)

Забьёт ли Дзюба? Он уже установил рекорд, и теперь он в погоне за следующим рекордом по голевым передачам, гонится за Лоськовым. Мне кажется, что в оставшейся части сезона Артём переориентируется на ассистирование», — приводит слова Шнякина телеграм-канал Кубка России.

Согласно данным альтернативной статистики, на счету Артёма Дзюбы 246 результативных действий в РПЛ (165+99). Лидером рейтинга считается экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов, на счету которого 265 очков (120+145). Ранее стало известно, что РПЛ занимается сбором корректной статистики с момента основания турнира.