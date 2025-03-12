Непомнящий объяснил, с чем связан вылет команды Слуцкого из азиатской ЛЧ

Известный российский специалист Валерий Непомнящий объяснил, с чем связан вылет китайского «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, из Лиги чемпионов АФК. «Шанхай Шэньхуа» уступил в 1/8 финала турнира японскому «Кавасаки».

«Что касается вылета клуба Слуцкого из азиатской Лиги чемпионов, команды из Японии и Южной Кореи сильнее китайских. Когда я работал в Южной Корее, мне было неинтересно играть в Лиге чемпионов по многим причинам. Во-первых, с финансовой точки зрения, расходов было больше прибыли. Во-вторых, мы часто выбивались из графика, и приходилось играть лишние матчи, а с составом у меня была напряжённая ситуация.

Поэтому мы даже умышленно не пытались попасть в азиатскую Лигу чемпионов. Но команды, которые там выступали, сильнее. При этом в чемпионате Китая разница в уровне мастерства между фаворитами и аутсайдерами очень велика. А в Японии и Южной Корее уровень намного выше, я уже не говорю про Австралию», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.