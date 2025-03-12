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Денис Казанский: «Ливерпуль» в обоих матчах с «ПСЖ» в ЛЧ не был лучше соперника

Денис Казанский: «Ливерпуль» в обоих матчах с «ПСЖ» в ЛЧ не был лучше соперника
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Комментатор Oкко Денис Казанский высказался по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Ливерпулем» и «ПСЖ» (0:1 (1:4 пен.)).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 1
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 12'    

«Футбол показывает самые невероятные моменты в Лиге чемпионов. Показывает, как можно потерять всё и как всё найти. В этом суть того, что мы увидели на «Энфилде».

«Ливерпуль» вышел побеждать, получил хорошие шансы в начале, а Париж вышел не проигрывать – и дождался своего момента. Гости терпели, ждали и думали, что, если что-то не получится, Доннарумма вытащит. Так и произошло.

«Ливерпуль» в обоих матчах с «ПСЖ», а я бы говорил о двойственной природе этого противостояния, не был лучше соперника. В первой игре был абсолютно нелогичный результат, во второй – пожалуй, не самый логичный гол, но результат с дополнительным временем… Мы же видели, что Слот просил бежать игроков вперёд, а они гнулись назад. С этим ничего не поделать.

У Парижа очень молодая, яркая команда с отличными перспективами. И то, что они прошли такого соперника, да ещё и по пенальти, ещё и на чужой территории – большой психологический момент для всей лигочемпионской кампании. Думаю, Луис Энрике и руководители клуба довольны как слоны: мы видим, как всё изменилось после ухода Мбаппе и что это пошло им только в плюс», — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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