Масалитин: Кисляк станет игроком европейского класса, если воспользуется помощью Пьянича

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о потенциале полузащитника армейцев Матвея Кисляка.

«Потенциал Кисляка был виден ещё при Федотове, как у Глебова и Лукина. Но Федотов почему-то от них отказывался. Кисляк ярко раскрывается, это хорошо и для ЦСКА, и для всего российского футбола — появился ещё один хороший полузащитник. Каждый с кем-то кого-то сравнивает, но у Головина были свои преимущества, а у Матвея — свои. Будет хорошо, если получится уехать в Европу и заиграть так, как Головин. Ему всё равно надо набираться опыта. Хорошо, что рядом есть Пьянич, который может подсказать, направить и показать. Если Кисляк этим воспользуется, то вырастет в хорошего футболиста, может быть, даже европейского класса. Хотелось бы этого», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2024/2025 центральный полузащитник Матвей Кисляк 19 раз появлялся на поле в матчах московского ЦСКА во всех турнирах. 19-летний хавбек отметился одним забитым мячом. За 10 туров до конца чемпионата России армейцы занимают шестое место в турнирной таблице с 35 очками в 20 встречах.