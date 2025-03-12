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Fan ID не поможет найти болельщиков, которые оскорбляли Вендела на расовой почве

Fan ID не поможет найти болельщиков, которые оскорбляли Вендела на расовой почве
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Процесс поиска болельщиков «Факела», которые оскорбляли полузащитника «Зенита» Вендела на расовой почве, зашёл в тупик. Ранее в соцсетях появилось любительское видео, на котором слышно, как один фанат или группа болельщиков издают звуки «у-у-у», видимо, изображая обезьяну.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», найти зачинщика этого «перформанса» вряд ли получится. Не поможет даже Fan ID. КДК РФС запросил видео с камер воронежского стадиона, но оказалось, что они записывали лишь изображение (без звука).

Достоверно понять по камере без звука, которая ещё и находилась на расстоянии нескольких десятков метров от трибуны, что конкретно произносит тот или иной болельщик, — невозможно.

КДК может наказать «Факел» матчем без зрителей или же закрытием трибуны.

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