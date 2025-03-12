Синицын: Сафонов стабильнее Доннаруммы, итальянец не раз лишал «ПСЖ» результата осенью

Бывший футболист «Краснодара» Андрей Синицын высказался о конкуренции Джанлуиджи Доннаруммы и Матвея Сафонова во вратарской линии «Пари Сен-Жермен».

«Если бы Доннарумма стабильно хорошо играл, я бы согласился, что шансы Сафонова на основу малы. Но если вспомнить осеннюю часть Лиги чемпионов, у итальянца было немало ошибок, которые приводили к голам и лишали команду результата. Матвей по большей части играет стабильнее, держит свой уровень и подтверждает класс. Это вопрос тренера и доверия. Если Доннарумма будет выдавать такие матчи постоянно, конечно, позиции Матвея пошатнутся. Но не стоит забывать первый матч с «Ливерпулем»: всего один удар по воротам «ПСЖ» — и гол», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.