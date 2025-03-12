Макманаман: все знают, какой Кейн невероятный футболист, ему просто нужно поднять трофей

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Стив Макманаман высказался об английском нападающем мюнхенской «Баварии» Гарри Кейне.

«Его недооценивают только потому, что он ещё ничего не выиграл. Все знают, какой он невероятный футболист, но ему просто нужно поднять трофей, и тогда к нему придёт поток любви, чтобы сказать, какой он замечательный игрок. Он очень близок к этому в Бундеслиге, но и Лига чемпионов была бы не лишней.

Представьте, что он выиграет Бундеслигу, выиграет Лигу чемпионов и забьёт 50 голов. Он получит «Золотой мяч». Это поднимет его на другой уровень», — приводит слова Макманамана Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий принял участие в 36 матчах во всех турнирах. За это время англичанин отметился 32 голами и 11 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 90 млн.