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«Крылья Советов» поздравили «Чемпионат» с юбилеем

«Крылья Советов» поздравили «Чемпионат» с юбилеем
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Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» в соцсетях опубликовала поздравление в адрес «Чемпионата». Во вторник, 11 марта, у нашего издания был юбилей — ему исполнилось 20 лет.

«Чемпионату» — 20 лет! Поздравляем наших друзей с важной датой!» — написала пресс-служба самарского клуба в социальных сетях.

В честь праздника «Чемпионат» предлагает своим читателям вернуться в прошлое на 20 лет и посмотреть, как выглядела главная страница сайта в марте 2005 года.

Кроме того, мы предлагаем вам пройти несколько тестов, посвящённых праздничному дню, и ознакомиться с live-трансляцией событий того дня.

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