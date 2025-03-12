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Стефан Лончар считает, что Артём Дзюба — это Криштиану Роналду для российского футбола

Стефан Лончар считает, что Артём Дзюба — это Криштиану Роналду для российского футбола
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Полузащитник тольяттинского «Акрона» Стефан Лончар заявил, что нападающий команды Артём Дзюба имеет для российского футбола такое же значение, как игрок «Аль-Насра» Криштиану Роналду — для мирового. В воскресенье, 9 марта, нападающий забил гол в ворота самарских «Крыльев Советов» (2:0) и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова (233).

— С кем можно сравнить статус Дзюбы? Можно условно сказать, что он для российского футбола, как Криштиану Роналду для мирового?
— Да, можем так говорить, конечно. Но вообще мне странно говорить что‑либо про Дзюбу: когда я был только ребёнком, смотрел Дзюбу на экране телевизора, а теперь играю с ним в одной команде. Поверьте, это для меня большая честь, — приводит слова Лончара «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

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