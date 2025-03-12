«Акрон» — «Спартак»: красно-белые вышли вперёд благодаря голу Мартинса

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В эти минуты проходит матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между тольяттинским «Акроном» и московским «Спартаком». Игру принимает стадион «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. Стартовый свисток раздался в 16:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый гол в матче забил полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс, он отличился на 17-й минуте.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед.