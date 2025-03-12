«Акрон» — «Спартак»: Бонгонда забил второй гол красно-белых в матче Кубка России

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между тольяттинским «Акроном» и московским «Спартаком». Игру принимает стадион «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. Стартовый свисток раздался в 16:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Первый гол в матче забил полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс, он отличился на 17-й минуте. Чуть ли не в следующей атаке красно-белые забили ещё раз. Гол на свой счёт записал Тео Бонгонда.
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед.
- 12 марта 2025
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