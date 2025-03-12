Непомнящий: сомневаюсь в отставке Мусаева — у «Краснодара» есть лицо

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий заявил, что он не верит в отставку Мурада Мусаева с поста главного тренера «Краснодара». Накануне «быки» вылетели из Кубка России, уступив на стадии 1/4 финала Пути регионов грозненскому «Ахмату» (1:2).

«Сомневаюсь, что после вылета из Кубка России произойдёт отставка Мусаева. «Краснодар» играет, у команды есть своё лицо, и перед ней стоит задача бороться за чемпионство в РПЛ. Сперцян — важная и определяющая фигура «Краснодара», как и Кордоба. Команде без него будет трудно», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.