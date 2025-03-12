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Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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ООО "ОККО"
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Атлетико» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

«Атлетико» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Атлетико» и «Реал». Мадридское дерби пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано». Игру будет обслуживать польская бригада арбитров, которую возглавит Шимон Марциняк. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первая встреча команд завершилась со счётом 2:1 в пользу «Реала».

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Напомним, «Реал» принимал участие в стыковых матчах, в которых встречался с английским «Манчестер Сити». Обе встречи завершились победой «сливочных» (3:2 и 3:1). «Атлетико» по итогам общего этапа сразу вышел в 1/8 финала турнира.

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