«Они не знают, что такое работа вратаря». Доннарумма дерзко ответил на критику в СМИ

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма дерзко ответил на критику в СМИ, которая регулярно возникает в нынешнем сезоне. Напомним, в составе парижан также выступает российский вратарь Матвей Сафонов, которому пока не удалось полноценно вытеснить Доннарумму из основного состава.

«Я вижу много критики от некоторых журналистов, если их можно так назвать. Они оценивают меня, не зная, в чём заключается работа вратаря. В первом матче [с «Ливерпулем»] мы пропустили гол после первого же удара в створ. Поэтому журналисты сразу же решили, что это моя вина. Однако я улыбаюсь, работаю и стараюсь на благо своей команды», — цитирует Доннарумму журналист Даниэле Мари в соцсетях.