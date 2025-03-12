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Игрок «Локомотива» Ненахов высказался о дебюте Батракова в качестве капитана команды

Игрок «Локомотива» Ненахов высказался о дебюте Батракова в качестве капитана команды
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Правый защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался о назначении 19-летнего полузащитника Алексея Батракова капитаном команды на матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
11 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Ненахов – 13'     1:1 Аззи – 23'     1:2 Пиняев – 54'    
Удаления: Кагермазов – 46' / нет

«Молодец парень, растёт. Мы все его поддерживаем в любых начинаниях. Поздравили его после игры в раздевалке. Мы очень рады за него», — сказал Ненахов в эфире «Матч ТВ».

Батраков является выпускником академии «Локомотива». В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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