Деменко: если в «Краснодаре» была отставка Ивича, почему это не случится с Мусаевым?

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался по поводу возможной отставки Мурада Мусаева с поста главного тренера «Краснодара» после вылета команды из Кубка России. В прошлом сезоне «быки» уволили Владимира Илича после подобного фиаско в кубковом турнире.

«Тяжело сказать, постигнет ли та же участь Мусаева, как и Ивича, после вылета из Кубка России. Если такое происходило раньше, то почему не может произойти сейчас? Всё возможно. Если тогда «Краснодар» шёл на первом месте и отставка вызвала много критики, то сейчас формально отставка Мусаева тоже возможна», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.