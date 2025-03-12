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Игрок ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, кем бы он стал, если бы не футбол

Игрок ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, кем бы он стал, если бы не футбол
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Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос, чем бы он занялся, если бы не профессиональная карьера футболиста. Так, игрок армейцев отметил, что в детстве хотел быть поваром.

— Если бы не футбол, где оказался бы?
— Когда жили в Челябинске, то говорил родителям, что хочу стать поваром (смеётся), — приводит слова Глебова официальный сайт ПФК ЦСКА.

Кириллу Глебову 19 лет, в системе ЦСКА он находится с 2020 года. За первую команду полузащитник выступает с 2023-го. В нынешнем сезоне Кирилл провёл 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. Действующий контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2017 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глебова в € 750 тыс.

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