Олег Терёхин: «Ахмат» очень приятно удивляет после зимней паузы

Бывший российский футболист Олег Терёхин поделился мнением об игре грозненского «Ахмата» после зимней паузы в сезоне.

«Очень приятно удивляет «Ахмат» после зимней паузы. Возможно, грозненцам чуть-чуть повезло в матче с «Краснодаром», потому что «быки» хорошо играли и имели неплохие моменты. Ташуев провёл хорошую зимнюю подготовку, а также в «Ахмате» стабильный состав.

Грозненцы обыграли «Рубин», который не подарок, а потом сыграли достойную ничью с «Локомотивом». Я уверен, что «Ахмат» с такой игрой и составом останется в РПЛ и даже не будет бороться за выживание», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.