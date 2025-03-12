«Урал» — «Рубин»: хозяева поля вышли вперёд на 45+3-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45+3-й минуте полузащитник «Урала» Тимур Аюпов открыл счёт в матче.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед.