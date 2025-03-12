Полузащитник ЦСКА Глебов высказался о том, что на сборах играл в роли нападающего

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о сборах армейцев перед стартом весенней части сезона, а также прокомментировал переход команды на новую тактическую схему.

«Да, сборы прошли неплохо. Оценю их на «выше среднего». Действительно, было много яркого и запоминающегося, а у меня получилось проявить себя лучше, чем раньше. Игра нападающим, думаю, мне подходит больше. Здесь я могу раскрываться сильнее. Голы тоже придали мне уверенности. Рад, что всё так вышло. Что касается ромба, то на сборах нам детально показывали и рассказывали о всех нюансах новой схемы. Мы стали более целостно выглядеть как команда», — приводит слова Глебова официальный сайт ЦСКА.

Московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе красно-синих 35 очков после 20 матчей. Глебов в текущем сезоне принял участие в 10 матчах РПЛ и Кубка России. На счету 19-летнего футболиста один забитый мяч.