Директор «Манчестер Юнайтед»: есть уверенность, что мы движемся в правильном направлении

Генеральный директор английского «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада рассказал о стратегии клуба при подборе игроков и выразил поддержку главному тренеру Рубену Амориму и техническому директору Джейсону Уилкоксу в преддверии летней трансферной кампании.

«Очень рискованно, если у вас есть тренер, который не имеет чёткого представления о том, как он хочет, чтобы играла его команда. С Рубеном такого риска не должно быть. Сто процентов! Я оптимист по натуре, и несмотря на трудности, которые мы переживаем сейчас в АПЛ, я уверен, что у нас есть правильные люди для того, чтобы двигать клуб вперёд. Рубен — тренер с чётким футбольным видением, он работает день и ночь со штабом и персоналом, чтобы команда играла лучше. Джейсон Уилкокс и его команда занимаются правильной трансформацией — подбором игроков, усилением аналитики данных. Мы уже видим первые результаты, пусть пока они и не конвертировались в победы. Но есть уверенность, что мы движемся в правильном направлении, и этот путь вернёт «Манчестер Юнайтед» на вершину», — приводит слова Беррада официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

После 27 сыгранных туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 33 очка и находится на 15-м месте.