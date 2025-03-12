Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Директор «Манчестер Юнайтед»: есть уверенность, что мы движемся в правильном направлении

Директор «Манчестер Юнайтед»: есть уверенность, что мы движемся в правильном направлении
Омар Беррад
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор английского «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада рассказал о стратегии клуба при подборе игроков и выразил поддержку главному тренеру Рубену Амориму и техническому директору Джейсону Уилкоксу в преддверии летней трансферной кампании.

«Очень рискованно, если у вас есть тренер, который не имеет чёткого представления о том, как он хочет, чтобы играла его команда. С Рубеном такого риска не должно быть. Сто процентов! Я оптимист по натуре, и несмотря на трудности, которые мы переживаем сейчас в АПЛ, я уверен, что у нас есть правильные люди для того, чтобы двигать клуб вперёд. Рубен — тренер с чётким футбольным видением, он работает день и ночь со штабом и персоналом, чтобы команда играла лучше. Джейсон Уилкокс и его команда занимаются правильной трансформацией — подбором игроков, усилением аналитики данных. Мы уже видим первые результаты, пусть пока они и не конвертировались в победы. Но есть уверенность, что мы движемся в правильном направлении, и этот путь вернёт «Манчестер Юнайтед» на вершину», — приводит слова Беррада официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

После 27 сыгранных туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 33 очка и находится на 15-м месте.

Материалы по теме
Совладелец «Манчестер Юнайтед» Рэтклифф высказался о бюджете клуба на летние трансферы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android