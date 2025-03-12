Терёхин: «Краснодар» несколько раз мог стать чемпионом, но не пользуется ошибками «Зенита»

Экс-футболист «Динамо» Олег Терёхин высказался о поражении «Краснодара» в матче с «Ахматом» в рамках 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Сейчас с «Краснодаром» происходит такая ситуация, когда нужно выиграть, но не получается. Случаются дурные ошибки и находятся разные причины. То же самое происходит, когда «Зенит» теряет очки, а «Краснодар» этим не пользуется — уже несколько раз мог стать чемпионом. В матче с «Ахматом» вроде была неплохая игра, но в итоге команда вылетела из Кубка России. Думаю, для клуба этот вылет очень болезненный, ведь играл основной состав. Почему бы не побороться за Кубок? Дома принимаете «Ахмат» основным составом. Наверное, все расстроились», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.