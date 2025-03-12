«Ростов» — «Зенит»: составы на матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 12 марта, состоится матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток раздастся в 18:15 мск. Команды объявили стартовые составы на игру.

Стартовый состав «Ростова»: Одоевский, Сако, Поярков, Сутормин, Осипенко, Мохеби, Кучаев, Байрамян, Колтаков, Шанталий, Роналдо.

Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Горшков, Алип, Чистяков, Дркушич, Мимович, Барриос, Ахметов, Луис Энрике, Педро, Соболев.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.