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«Ростов» — «Зенит»: составы на матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России

«Ростов» — «Зенит»: составы на матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России
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Сегодня, 12 марта, состоится матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток раздастся в 18:15 мск. Команды объявили стартовые составы на игру.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 18:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

Стартовый состав «Ростова»: Одоевский, Сако, Поярков, Сутормин, Осипенко, Мохеби, Кучаев, Байрамян, Колтаков, Шанталий, Роналдо.

Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Горшков, Алип, Чистяков, Дркушич, Мимович, Барриос, Ахметов, Луис Энрике, Педро, Соболев.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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