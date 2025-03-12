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«Акрон» — «Спартак»: Мартинс оформил дубль на 62-й минуте

«Акрон» — «Спартак»: Мартинс оформил дубль на 62-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между тольяттинским «Акроном» и московским «Спартаком». Игру принимает стадион «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. На момент написания новости счёт в матче 3:1 в пользу «Спартака». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
12 марта 2025, среда. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 17'     0:2 Бонгонда – 20'     1:2 Эсанов – 58'     1:3 Мартинс – 60'     2:3 Дзюба – 70'    

На 62-й минуте полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс оформил дубль.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед.

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«Спартак» и «Акрон» забили пять! У Дзюбы – гол, у Мартинса – дубль. LIVE
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