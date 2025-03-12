«Акрон» — «Спартак»: Мартинс оформил дубль на 62-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между тольяттинским «Акроном» и московским «Спартаком». Игру принимает стадион «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. На момент написания новости счёт в матче 3:1 в пользу «Спартака». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 62-й минуте полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс оформил дубль.
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед.
- 12 марта 2025
-
18:39
-
18:32
-
18:28
-
18:24
-
18:22
-
18:20
-
18:18
-
18:15
-
18:04
-
18:01
-
17:55
-
17:46
-
17:45
-
17:38
-
17:33
-
17:32
-
17:30
-
17:28
-
17:23
-
17:22
-
17:00
-
16:51
-
16:50
-
16:49
-
16:46
-
16:45
-
16:31
-
16:29
-
16:28
-
16:25
-
16:22
-
16:17
-
16:15
-
16:11
-
16:03