Деменко: дорогого стоит, как «Ахмат» боролся и бился с «Краснодаром»

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко высказался о поражении «быков» от «Ахмата» в рамках 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Никто не ожидал, что «Краснодар» вылетит из Кубка России от «Ахмата». Возможно, это как-то связано с матчами РПЛ, но не думаю, что «быки» хотели проиграть кубковую встречу. Конечно, это неожиданно, но надо отдать должное «Ахмату» и Ташуеву. Он же работал в «Краснодаре» и максимально удачно разобрал команду. Дорогого стоит, как футболисты «Ахмата» боролись и бились на стадионе «Краснодара».

Все команды РПЛ пока не показывают стабильной игры после зимней паузы, кроме «Зенита». Первые три-четыре матча такие проблемы будут возникать, пока команды максимально не выйдут на свой уровень», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.