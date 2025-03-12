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Семак заявил, что Вендел пропустит матч Кубка России с «Ростовом» из‑за болезни

Семак заявил, что Вендел пропустит матч Кубка России с «Ростовом» из‑за болезни
Сергей Семак
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник петербургского клуба бразилец Вендел пропустит матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» из‑за болезни.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 18:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Вендел заболел», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Встреча в Ростове‑на‑Дону начнется сегодня в 18:15 мск.

Ранее бразилец показал неприличный жест болельщикам «Факела» в Воронеже на матче 20-го тура РПЛ (2:0). Судья за это наказал Вендела красной карточкой. Позже легионер заявил, что с трибун в его адрес были расистские выкрики, поэтому он не сдержался. «Зенит» подал в КДК запрос на отмену красной карточки, чтобы бразилец мог сыграть со «Спартаком».

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